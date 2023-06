Americká základna pouze po schválení parlamentem

Žádné základny, žádná vojenská přítomnost, bez toho, aniž by o vojenské přítomnosti rozhodoval parlament,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„V takové budově mohou být instalovány např. komunikační systémy USA pro utajovaný přenos dat, z čehož vyplývá logický požadavek, že do takové budovy mohou mít přístup výlučně příslušníci ozbrojených sil USA,“ sdělilo ministerstvo Právu.

Dalším příkladem by mohla být budova určená pro potřeby amerického personálu nutného k zavedení složitého zbraňového systému např. stíhaček F-35. „Takové budovy určené výlučně pro ozbrojené síly USA, které by se mohly nacházet na české vojenské základně, nebudou mít povahu vojenské základny USA,“ uvedla obrana.

čl. 4.1. Ozbrojené síly USA mohou do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál.

Podle smlouvy budou moci síly USA do Česka po vzájemné dohodě dovézt a umístit vojenský materiál. Opoziční SPD se obává, že by mohla americká armáda do Česka nekontrolovaně přivézt např. jaderné zbraně.