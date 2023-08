15 let od tragédie ve Studénce: Památník neštěstí zaplavily květiny

„Vnitřně stále cítím, že je to stále otevřená záležitost,“ řekl například ředitel Krizového centra Ostrava David Tichý, který byl mezi lidmi, kteří k památníku v den výročí přišli. Podle něj v případě neštěstí ve Studénce pozůstalým po obětech k vyrovnání se situací nepomáhá to, že soudy nevyměřily takové tresty, jaké by si nehoda s takovým počtem obětí žádala. „Pro některé je to nedostatečné,“ řekl.