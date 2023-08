Rozpočet na příští rok je málo ambiciózní, deficit by měl být nižší, zní z koalice

Rozpočet je nyní ve fázi příprav, kabinet by ho měl schválit a předložit Sněmovně v následujících týdnech. Jak bude vypadat, zatím není jasné. Vláda nicméně schválila v červnu již jeho základní parametry - tedy se schodkem 235 miliard korun -, padla ale i částka 270 miliard.

„Osobně jsem ale naopak přesvědčen, že ambicí vlády by měl být skutečný schodek státního rozpočtu v roce 2024 pod 200 miliard korun,“ zdůraznil ale vzápětí.

Zástupce vlády, ministr dopravy Martin Kupka naopak deficit ve výši 270 miliard hájí. „Deficit určitě není za daných okolností málo ambiciózní. Daří se snižovat řadu mandatorních výdajů. Na druhou stranu musíme posílit investice do projektů, které budou ekonomiku posilovat,“ napsal Novinkám v SMS.

„Výše schodku rozpočtu pro rok 2024 je uváděná jako rámcová. Politika hnutí STAN je postavená na směřování k dlouhodobě vyrovnanému hospodaření státu, tak jak jsme zvyklí ze svých zkušeností na úrovni obcí a krajů. Věřím proto, že vláda udělá maximum pro to, aby schodek státního rozpočtu každým rokem postupně klesal. Skokové snížení schodku by se ale neobešlo bez omezení, která by se dotkla základních funkcí státu,“ uvedl pro Novinky místopředseda STAN Lukáš Vlček.