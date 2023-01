Žena chce projet svět na motorce. Společnost jí dělá německý ovčák

Stoneová, která je původně z Kanady, se na motorce prvně učila jezdit v Libérii. Mentorem jí byl právě její manžel. „Mít za učitele partnera, to není to nejlepší. Neměl se mnou moc trpělivost,“ konstatuje žena.

Jakmile se cítila v řízení jistá, vyrazili spolu manželé na několikaměsíční cestu ze Severní do Jižní Ameriky. Pak se přestěhovali do Guatemaly, kde do jejich života vstoupila fenka Moxie. „Vybrala si mě a čekala, až jí dám lásku,“ vzpomíná Stoneová s tím, že chtěli s manželem jejich nového člena rodiny zahrnout také do svých výprav. Sajdkára nebo přívěs ale nepřipadaly v úvahu. „Ovlivnilo by to dynamiku jízdy,“ tvrdí Stoneová.