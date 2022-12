Za pár hodin v teple na pláži. Omán láká krásnými resorty i přírodou

Od letošní sezony se už obyvatelé Česka nemusejí bát ani složitého cestování do této země. Žádné přestupy, do Ománu od podzimu létají z Prahy ománské aerolinky SalamAir, s přímými lety do metropolí Muskat a Salalah. Jde o příjemný sedmihodinový let, ale jste po celou zimu v příjemných 30 stupních a nádherném slunečném počasí u Arabského moře.