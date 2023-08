Vodní hrátky u Salcburku pobaví i pomohou zvládnout horké dny

Že to byl mocný muž se svérázným smyslem pro humor, zjišťujeme na první zastávce před kamenným stolem se sedačkami. Johanna nám ukazuje, jak tu v 17. století mohla probíhat hostina a zejména její závěr. „Když společnost arcibiskupa už nebavila, dal pokyn sluhovi a ten spustil mechanismus,“ říká a sama jej uvádí do chodu. Ze sedaček začíná okamžitě tryskat voda, uprostřed totiž mají schované otvory trysek.

Následně nám v grottě, uměle vytvořené jeskyni, ukazuje, jak arcibiskup odpovídal svým kritikům. „Ne každý ho měl rád. Vyčítali mu, že by jako představitel církve měl být skromný, a on postavil areál s vodními hrátkami. Měl na to odpověď,“ říká průvodkyně a pomocí ovládání ve stěně na nás pouští vodu. Ta začíná tryskat ze stěn a my musíme hbitě uskakovat.