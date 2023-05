V rakouském Hallstattu je sůl nad zlato

Ze skály na střechy domů shlíží farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 16. století. Na sever od kostela se nachází hřbitov a v něm kostnice. Jelikož na hřbitově nebylo dost místa, vždy po 10 letech se lidské ostatky vykopaly, na lebky se namalovaly symboly s datem úmrtí a byly uloženy do kostnice. Dnes je v kostnici přes 1200 lebek a z toho polovina pomalovaná.

Velkým lákadlem jsou ale zdejší solné doly Salzwelten, kde se sůl těžila už před sedmi tisíci lety. Z městečka je možné k nim vyjet velmi strmou Hallstattskou lanovkou nebo se do kopce vydat pěšky. Na Solné hoře ve výšce 838 metrů nad mořem si určitě zajděte k plošině Skywalk, odkud se vám naskytne výhled na jezero a zase jiný pohled na Hallstatt. Tentokrát seshora.

Je tady i vyhlídková restaurace Rudolfsturm, která láká k posezení. Nicméně pak už honem do dolů. Jen pozor, konstantní teplota je ve štolách 8 °C, a proto se vyplatí mít bundu. V podzemí strávíte zhruba dvě hodiny. U vchodu vyfasujete ochrannou košili a kalhoty v bílé barvě, abyste se náhodou neumazali. Za tři eura můžete mít i audioprůvodce v češtině. A pak už sestupujete do nitra hory. Na dvou místech vám sestup urychlí skluzavka. Je dřevěná. Jezdí se na ní obkročmo, ruce se překříží na hrudi. To abyste s nimi nemohli brzdit a nezranili se.