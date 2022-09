Umýt nádobí a vyměnit povlečení. Ženu v ubytování zaskočil seznam domácích prací

Žena o nečekaném seznamu domácích prací natočila video na sociální síť Tiktok, kde odhalila, co vše má před svým odchodem z ubytování udělat. Návštěvnici se takový přístup nelíbil, protože za pobyt zaplatila nemalé peníze, včetně poplatku za úklid. „Sedm set dolarů za dvě noci nerovná se žádné domácí práce,“ okomentovala ironicky video uživatelka Melworeit.

„Pokud platím 229 dolarů za noc (5600 korun) a navíc ještě 125 dolarů poplatek za úklid (3000 korun), tak rozhodně nebudu prát povlečení,“ uvedla uživatelka Melworeit pro server New Zealand Herald. „Vím, že jde o jednu kupu prádla a zabere to asi dvě minuty, ale štve mě na tom princip,“ doplnila.

Ostatní uživatelé komentovali, že podobná praxe je na Airbnb poměrně běžná. Podle jednoho hostitel po návštěvnících dokonce požadoval, aby posekali trávník. Lidé se prý často obávají zadání nesplnit, protože na Airbnb se hodnotí nejen hostitelé, ale právě i hosté. A při nesplnění požadavků jim tak může klesnout jejich skóre a v budoucnu by je tak nikdo nemusel ubytovat.

„Zdá se mi to divné, když si za pobyt platím, ale jestli je to standard, tak se přizpůsobím. Nechci být penalizován nebo chabě ohodnocen za to, že zanedbám trávník,“ okomentoval jeden z uživatelů.