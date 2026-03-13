Hlavní obsah

Turisté objevují zámek Nová Horka. Láká je tam i márnice

Denisa Doležalová
Studénka

Zámek Nová Horka ležící v Poodří ve Studénce na Novojičínsku je veřejnosti přístupný zatím jen pár let, ale pomalu se propracovává na seznam nejzajímavějších turistických cílů v regionu. Jistě i díky překvapením jako je márnice sloužící coby výstavní síň nebo památný strom Moravskoslezského kraje.

Foto: Denisa Doležalová, Novinky

Zámek Nová Horka prošel rozsáhnou rekonstrukcí a od roku 2020 je otevřen veřejnosti jako pobočka Muzea Novojičínska.

Článek

„Zámku se říkalo malá Vídeň, a to kvůli Karlu Josefovi Vetterovi z Lilie, který ho nechal v 18. století postavit. Často zde pořádal bály, oslavy, plesy a hostiny, na které se sjížděla šlechta z dalekého okolí. Zkrátka to tady žilo skoro jako ve Vídni. Hrabě měl dokonce svou vlastní kapelu,“ líčil kastelán Kryštof Hyvnar.

Zámek je originální svou celkovou atmosférou. „Je hezky symetrický a tak akorát veliký i zdobný. Součástí zámeckého areálu je márnice, kterou jsme vloni zrekonstruovali a udělali v ní malou výstavu Básnické obrazy smrti. Také letos se návštěvníci mohou těšit, že se pro ně márnice otevře,“ dodal kastelán. V plánu je výstava nazvaná O smrti a pohřbívání v době osvícenství, která bude volně přístupná až do září.

V současné době si lidé mohou prohlédnout přízemí zámku, které zahrnuje knihovnu, barokní sál, expozici barokního nábytku a nádobí, malou přírodní expozici vztahující se k nedaleké přírodní rezervaci Kotvice a zámeckou kapli. Vedle klasických komentovaných prohlídek zde nabízejí i edukační programy pro školy.

Foto: Archiv zámku Nová Horka

U zámku zrekonstruovali márnici. Letos v ní bude výstava o pohřbívání v době baroka.

Památka se však stále proměňuje. „Nyní se dokončuje rekonstrukce druhého patra, kde vzniklo osm nových místností. Teď vymýšlíme, jaká bude jejich náplň. V plánu je vybudování nové muzejní expozice, koncertního sálu a edukační místnosti sloužící k pořádání workshopů zaměřených na umění a historii,“ upřesnil Kryštof Hyvnar.

Už v dubnu zde začne první část proměny zámeckých zahrad. Opraví se zámecká zeď a budova staré vrátnice. „Příští rok by snad mohla začít významnější renovace parku. Vznikne tu francouzská zahrada a obnoví se anglický park. A chystá se i oprava zbývajících provozních budov - dílen a bývalé ledovny,“ upozornil ještě kastelán.

Foto: Archiv zámku Nová Horka

U zámku mohou na jaře lidé obdivovat třeba i rozkvetlý liliovník tulipánokvětý.

K místní zeleni ještě pár dalších zajímavých poznámek. Ve zdejším zámeckém parku stojí nejstarší dub Moravskoslezského kraje, který je památným stromem. Roste zde už 400 let. V červnu zde také rozkvete liliovník tulipánokvětý, který je symbolicky spjat s místním šlechtickým rodem Vetterů z Lilie. Korunu tohoto stromu na jaře zaplaví žluté květy velikosti tulipánů, což je skutečně nádherná podívaná.

Jeden zásadní nedostatek však zámek Nová Horka stále ještě má. V areálu zámku nebo v jeho blízkosti není žádná restaurace, kavárna či bufet. Což je škoda, protože posezení v areálu zámku by dalo zážitku z návštěvy nový rozměr.

Foto: Denisa Doležalová, Novinky

Zámek Nová Horka stále prochází rekonstrukcí.

„Co se týká gastro zařízení, chápeme, že tu chybí. Bohužel návštěvnost zámku zatím není tak velká, aby se nějakému podnikateli vyplatilo zde něco otevřít. V některé z opravovaných budov by v budoucnu mohla vzniknout třeba cukrárna, v nejbližší době to ale nebude,“ posteskl si kastelán.

Nová sezona na zámku Nová Horka startuje 1. dubna, otevřeno tu budou mít od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. Více informací je možné dohledat na webu památky.

