Turisté objevují zámek Nová Horka. Láká je tam i márnice

„Zámku se říkalo malá Vídeň, a to kvůli Karlu Josefovi Vetterovi z Lilie, který ho nechal v 18. století postavit. Často zde pořádal bály, oslavy, plesy a hostiny, na které se sjížděla šlechta z dalekého okolí. Zkrátka to tady žilo skoro jako ve Vídni. Hrabě měl dokonce svou vlastní kapelu,“ líčil kastelán Kryštof Hyvnar.
Zámek je originální svou celkovou atmosférou. „Je hezky symetrický a tak akorát veliký i zdobný. Součástí zámeckého areálu je márnice, kterou jsme vloni zrekonstruovali a udělali v ní malou výstavu Básnické obrazy smrti. Také letos se návštěvníci mohou těšit, že se pro ně márnice otevře,“ dodal kastelán. V plánu je výstava nazvaná O smrti a pohřbívání v době osvícenství, která bude volně přístupná až do září.
V současné době si lidé mohou prohlédnout přízemí zámku, které zahrnuje knihovnu, barokní sál, expozici barokního nábytku a nádobí, malou přírodní expozici vztahující se k nedaleké přírodní rezervaci Kotvice a zámeckou kapli. Vedle klasických komentovaných prohlídek zde nabízejí i edukační programy pro školy.
Památka se však stále proměňuje. „Nyní se dokončuje rekonstrukce druhého patra, kde vzniklo osm nových místností. Teď vymýšlíme, jaká bude jejich náplň. V plánu je vybudování nové muzejní expozice, koncertního sálu a edukační místnosti sloužící k pořádání workshopů zaměřených na umění a historii,“ upřesnil Kryštof Hyvnar.
Už v dubnu zde začne první část proměny zámeckých zahrad. Opraví se zámecká zeď a budova staré vrátnice. „Příští rok by snad mohla začít významnější renovace parku. Vznikne tu francouzská zahrada a obnoví se anglický park. A chystá se i oprava zbývajících provozních budov - dílen a bývalé ledovny,“ upozornil ještě kastelán.
K místní zeleni ještě pár dalších zajímavých poznámek. Ve zdejším zámeckém parku stojí nejstarší dub Moravskoslezského kraje, který je památným stromem. Roste zde už 400 let. V červnu zde také rozkvete liliovník tulipánokvětý, který je symbolicky spjat s místním šlechtickým rodem Vetterů z Lilie. Korunu tohoto stromu na jaře zaplaví žluté květy velikosti tulipánů, což je skutečně nádherná podívaná.
Jeden zásadní nedostatek však zámek Nová Horka stále ještě má. V areálu zámku nebo v jeho blízkosti není žádná restaurace, kavárna či bufet. Což je škoda, protože posezení v areálu zámku by dalo zážitku z návštěvy nový rozměr.
„Co se týká gastro zařízení, chápeme, že tu chybí. Bohužel návštěvnost zámku zatím není tak velká, aby se nějakému podnikateli vyplatilo zde něco otevřít. V některé z opravovaných budov by v budoucnu mohla vzniknout třeba cukrárna, v nejbližší době to ale nebude,“ posteskl si kastelán.
Nová sezona na zámku Nová Horka startuje 1. dubna, otevřeno tu budou mít od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. Více informací je možné dohledat na webu památky.