Třetí český orloj se bude stěhovat. Nezabránil tomu ani liberecký hejtman

Orloj, na němž každou hodinu defilovalo 12 figur apoštolů, byl na věži bývalé trafostanice slavnostně spuštěn před 15 lety, v roce 2008. Jeho duchovním otcem a iniciátorem byl někdejší televizní kameraman a místní pábitel Martin Chaloupka (1947 - 2015). Poté, co jeho dceři Alici Chmelíkové obec letos neprodloužila smlouvu na provozování muzea betlémů, rozhodla se přemístit i orloj.

„Jsou tři věci, které patří dohromady. Muzeum hraček a betlémů, orloj a čurající voříšek. Jelikož tyto tři věci vybudoval tatínek dohromady, tak já nechci, aby fungovaly bez sebe,“ vysvětlila Právu Chmelíková.

Foto: Michael Polák, Právo Údolskokryštofský orloj. Dříve na něm každou hodinu defilovalo 12 apoštolů podobně jako na pražském Staroměstském orloji. Teď na něm visí cedule s informací, že je mimo provoz a čeká ho stěhování do jiné vesnice na Liberecku, do Žibřidic u Křižan.

Rozhodnutím přemístit i orloj, vyvolala zděšení, postavila se proti ní většina obce a za zájem místní radnice, aby orloj v obci zůstal, začal lobbovat i liberecký hejtman.

„Jednali jsme spolu, protože pro nás není představitelné, že by se toto dílo, které vymyslel Martin Chaloupka primárně pro Kryštofovo údolí, ocitlo jinde. Bohužel jsme se nedohodli,“ uvedl hejtman Půta v tiskové zprávě. Kraj podle něj díky vyšším daňovým příjmům vyčlenil dva miliony korun na nákup akvizic v oblasti cestovního ruchu. Ani finanční nabídkou ale dceru duchovního otce orloje nezviklal.

„Řekla jsem hejtmanovi, že jsem hrdá na to, co vybudoval táta a že to nechci nechat tam, kde si toho neváží,“ popsala Právu Alice Chmelíková. „I ze zprávy, kterou k tomu kraj vydal, to teď vypadá, že jsem nenažraná a nestačí mi ani dva miliony. Ale žádná konkrétní částka (od hejtmana) nepadla a Žibřidice, kam chci orloj přestěhovat, ho získají natrvalo a zadarmo,“ dodala.

Foto: Michael Polák, Právo Bývalá hasičská zbrojnice v Žibřidicích. Na této budově by měl orloj z Kryštofova Údolí znovu fungovat.

V Žibřidicích, které jsou místní částí obce Křižany, by měl orloj fungovat na objektu bývalé hasičské zbrojnice. Chmelíková už je na všem s místními domluvená. „Protože jednání zastupitelstva budeme mít až v červnu, projednali jsme to zatím na pracovním jednání, kterého se účastnila většina zastupitelů a je na tom shoda. A to se už nezmění,“ potvrdil Právu starosta Křižan Václav Honsejk (člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj, zvolený na kandidátce „Pro obec“). „Změnilo by se to jen v případě, že by se paní Chmelíková dohodla na tom, že orloj zůstane v Kryštofově Údolí. Ale k tomu asi nedojde,“ odtušil starosta.

Chaloupkova dcera vidí v přestěhování orloje pokračování otcova původního záměru. „Otec před 30 lety spolu s tehdejším starostou Kryštofova Údolí vybudoval muzeum betlémů, aby nastartoval život v obci, aby ji zviditelnil, přitáhnul turisty a aby se třeba mohla opravit místní fara. S podobným záměrem teď dávám orloj Žibřidicím. Je to startup, který by mohl další vesnici pomoci,“ přeje si Alice Chmelíková.

Sama proti všem

Kvůli rozhodnutí přestěhovat orloj, si dcera jeho duchovního otce poštvala proti sobě většinu lidí z Kryštofova Údolí. Dostává výhrůžné e-maily a na sociální síti hodně lidí komentovalo zprávu, kterou na svém webu zveřejnil Liberecký kraj. Někteří lidé tam Alici Chmelíkové předhazují, že se o muzeum betlémů málo starala, jiní ji vyčítají, že v muzeu měla staré věci, dalším vadilo, že v Kryštofově údolí nemá trvalé bydliště a dojíždí z jiné vesnice.

Foto: Michael Polák, Právo Kryštofovo Údolí opustí i plastika čurajícího voříška, která fungovala jako fontánka. Protože se v Žibřidicích nepodařilo najít vhodný zdroj vody, voříška čeká minimálně dočasné umístění v liberecké čtvrti Pavlovice.

Někteří, včetně hejtmana Půty v krajské tiskové zprávě, posílají Chmelíkové na dálku také výklad o tom, jak by se zachoval její otec, přestože to vůbec nemohou vědět. Krajská zpráva také přináší výčet osobností, které se záměrem Chaloupkovy dcery nesouhlasí.

„Oni teď na ni hází bláto, že s muzeem nic nedělala. Ale co já vím, tak v zimě jí tam ani netopili, a že by jí tady někdo z Kryštofova Údolí pomáhal, to jsem neviděl za celý roky, co tu jsem,“ řekl Právu jeden z oslovených obyvatel Kryštofova Údolí, který nechtěl - kvůli případnému konfliktu s vedením obce - uvést své jméno, redakce ho ale zná. „Starýho Chaloupku si teď berou do pusy, ale tady ho měli tak rádi, že mu třeba prořezali všechny pneumatiky u auta a dobře si pamatuji, jak říkal, že jestli ho budou dál štvát, že všechno sebere a odveze do Humpolce, odkud pocházel,“ dodal muž, který se s Martinem Chaloupkou osobně znal.

Foto: Michael Polák, Právo Na věži orloje visí i upomínka na jeho tvůrce, místního pábitele Martina Chaloupku. Jeho dceři neprodloužila obec smlouvu na provoz muzea betlémů a ona chce dědictví po otci odvézt. Pryč z místa, kde si toho neváží.