V Rožmberku přibydou turistické trasy, jedna napoví, kudy k bývalé šibenici

„Rožmberk a jeho okolí je přímo fantastické. Buquoyové a Rožmberkové moc dobře věděli, proč se zde usídlit. Údolnice Vltavy a svahy porostlé nádhernými smíšenými lesy s mohutnými duby zde tvoří nezapomenutelné scenérie. Výletů do okolí je zde jistě desítka, a to jak pešky, tak na kole. Řada z nich je již zapracovaná do mapy, kterou jsme vydali v letošním roce. Na příští rok chystáme speciální materiál s výlety jen pro Rožmberk,“ konstatoval předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.