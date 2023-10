Nové lákadlo na Hukvaldech, hrad zpřístupní renesanční palác

„Lákadlem pro návštěvníky je to, že se mohou podívat do nových prostorů, které byly veřejnosti uzavřeny a jež budou sloužit k výstavám nebo jako obřadní síň, pro různé workshopy a podobně,“ řekla Právu správkyně hradu Kateřina Bordovská.

Podle Slavěny Jurčíkové, zástupkyně ředitelky Muzea Beskyd, které hrad spravuje, mají okenní výplně památku zabezpečit hlavně proti nepříznivému počasí. „Jednolité sklo bylo po dlouhých diskuzích usazeno tak, abychom co nejméně narušili charakter ruiny, který na hradě udržujeme, a aby zásahů do památky bylo co nejméně. Snažili jsme se dodržet linie původních výplní,“ ujistila s tím, že snahou bylo zachovat nejen památku jako takovou, ale i bezpečnost návštěvníků.