Národní památník odposlechu připomíná dobu udavačů krásnými skalními reliéfy

Trasa je velmi dobře značená turistickými značkami, a je tedy téměř nemožné zabloudit. Nejprve nás ukazatel vede po silnici, z níž asi po jednom kilometru odbočíme po levé straně na polní cestu. Dojdeme k prvnímu záchytnému bodu, kterým je pro nás modrý kříž s lavičkou, od něhož se nám nabízí romantický pohled na siluetu hradu. Cesta tu není asfaltová, a proto doporučujeme pevnou a nepromokavou obuv. My jsme na výlet vyrazili po deštích a tato část trasy byla poměrně bahnitá. Dále pokračujeme do lesíka, kde již na křižovatce stojí ukazatel směřující k našemu prvnímu cíli, Zlatým vočím.

Podle názvu se nám ihned vybavuje pohádka Láska rohatá (2009), v které si pro zlaté voči nechala milostpaní Naďa Konvalinková poslat svou služebnou Aničku Táňu Pauhoufovou. Ta se pro ně vydala až do horoucího pekla.

V Lipnici však mají oči jiný význam než jen drahý kus zlata. Inspirací prvnímu reliéfu mělo být boží oko a vševědoucnost. Odhalený byl jako poslední ze zmiňovaných tří v roce 2007. Oči jsou umístěny jen pár centimetrů nad hladinou, do níž se krásně odráží, a jsou lemované trojúhelníkem, který měří na výšku asi 2,5 metru. Z pohledu do velkých kamenných očí až zamrazí. Říkáme si, že člověk, který tuto dobu nezažil, si nemůže představit, jak těžká asi byla. Po přiblížení hledáčku fotoaparátu zjišťujeme, že pomyslné zorničky Zlatých vočí nesou nápis Enter, Exit a Home.

Dále nás značení vede kolem rybníků, kde naše kroky doprovází skupinka motýlů. V dálce se nám opět rýsuje silueta hradu. Musíme uznat, že je tu opravdu hezky. Jediné, co nám u vody chybí, je pár laviček k posezení, které alespoň nacházíme u samotných reliéfů.

O pár kroků dále přejdeme silnici a následně pokračujeme do mírného kopce. Tady je již cesta o trochu náročnější, převážně kamenitá. Do našeho dalšího cíle, k Bretschneiderovu uchu, je to asi půl kilometru.