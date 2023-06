Clam-Gallasův palác. Temně šedá fasáda ukrývá pražskou barokní perlu

Clam-Gallasův palác upoutá doslova na první pohled svojí temně šedivou barvou fasády. Leckomu může připomínat spíše vězení než perlu baroka. „Není návštěvníka, který by se mě na barvu nezeptal,“ usmívá se průvodkyně Hana Fuková.

„Napadá mě možné vysvětlení – zvenku je šedá fasáda, ale vejdete dovnitř a jste ohromeni,“ dodává průvodkyně. Vcházíme do paláce na hlavní schodiště a skutečně nevíme, kam se dívat dříve. Sochy světlonošů měl na svědomí slavný rakouský rodák Matyáš Bernard Braun, fresky na stěnách a stropě zase neméně významný umělec z Lombardie Carlo Carlone. „Braun za své dílo obdržel tři tisíce zlatých, Carlone dokonce dvojnásobek. Majitelé stavby si chtěli najmout ty nejlepší umělce,“ dozvídáme se.

„Palác se nachází v městské zástavbě, proto bylo piano nobile umístěno až do druhého patra, aby sem pronikal dostatek světla,“ zjišťujeme. Všímáme si impozantních oken. „Na výšku měří šest metrů, jsou to největší okna Starého Města,“ říká náš doprovod.

Jan Václav Gallas dosáhl vrcholu své diplomatické kariéry, když se stal místokrálem v Neapoli. Tuto funkci si ovšem dlouho neužil, tři týdny po příjezdu do Neapole totiž zemřel – bylo mu 48 let. Hrubá stavba paláce byla dokončena rok po jeho smrti, dohled nad prací tak přešel na jeho syna Filipa Josefa Gallase. Ten nechal dokončit výzdobu hlavního schodiště a reprezentačních sálů.

Schodiště vedoucí do vznešeného patra

Přicházíme do nádherného Mramorového sálu. „Odehrávaly se tu bály, ale sami nejspíše vidíte, že prostoru zde není nazbyt. Kapela se nacházela ve vedlejší místnosti, a když bylo potřeba, vytáhla se roleta nad krbem a hudba byla krásně slyšet,“ popisuje průvodkyně.

Přesídlil sem Archiv hlavního města Prahy, jenž musel opustit prostory Staroměstské radnice – ty vyhořely na sklonku války, 8. května roku 1945. „Stav budovy se postupně zhoršoval, v roce 1978 byl dokonce vydán havarijní výměr,“ posloucháme. Mezi lety 1978 a 1994 probíhaly rekonstrukční práce, archiv zde sídlil až do roku 2017. Poté mohla začít další rekonstrukce, ta pokračovala až do loňského roku.

Palác patří Magistrátu hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy by tu v blízké budoucnosti chtělo vytvořit novou expozici. „Jak žila šlechta v době baroka mimo město, to se dozvíte na řadě zámků. Jakým způsobem ovšem trávila čas ve městě, kde pobývala přes zimu, to byste se měli dozvědět v Clam-Gallasově paláci,“ láká nás průvodkyně.