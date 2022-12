Sochy jako Memento: Do Budapešti za pomníky komunismu

Po konci druhé světové války nastaly nové časy. K soše Lenina umístěné u hlavního vchodu do budapešťských hutí se váže následující příběh. V dubnu 1958 tehdejší první tajemník ústředního výboru KSSS Nikita Sergejevič Chruščov navštívil Budapešť. Když mu ukazovali největší příklad tamního těžkého průmyslu, poznamenal, že by u něho měla stát nějaká socha, která by dělníkům připomínala moc komunistické ideologie a zároveň je povzbuzovala na cestě do práce.