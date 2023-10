Pražské Vinohrady jsou znovu mezi nejvíce cool čtvrtěmi světa

Vinohrady jsou 28. nejlepší čtvrtí na světě. Do svého žebříčku je zařadil mezinárodní magazín Time Out, který vyzdvihuje tamní nabídku podniků, ale i dvě krásná náměstí - Míru a Jiřího z Poděbrad. Pražská čtvrť ve výběru nefiguruje poprvé, dostala se do něj už před dvěma lety, zatímco loni ji vystřídala Letná.

Foto: Profimedia.cz Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru je jednou z dominant Vinohrad.