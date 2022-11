Největší výletní loď světa nakonec do šrotu nepůjde, má nového majitele

Plovoucí město Global Dream II má dvacet palub a pojme celkem 9000 pasažérů. Je to o 1400 více než u lodi Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean, která má poprvé vyplout v roce 2024 a převzít titul největší aktivní výletní lodi světa po sesterské Wonder of the Seas. Už nyní je však skoro jisté, že jí prvenství dlouho nevydrží.