Město živých vod aneb Poklady Františkových Lázní

Pacienti, kteří se posadí do kruhové místnosti, bezbarvý plyn vůbec nezaregistrují. Viditelným důkazem jsou jen bublinky bublifuku, jež se pohybují těsně nad zemí. Oxid uhličitý je totiž těžší než vzduch. Přepadá z ochozu studny a naplňuje prostor do půlky lýtek. Vstřebává se do organismu, kde roztahuje cévy, prokrvuje tkáně a zlepšuje okysličení všech orgánů. Zároveň se používá k suchým sedacím koupelím, které jsou vhodné pro ženy s gynekologickými potížemi.