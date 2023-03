Dopřejte si zdravý odpočinek ve Františkových Lázních, nyní i s lákavým příspěvkem

Františkovy Lázně jsou nenapodobitelným lázeňským městečkem, kde se točí vše kolem zdraví již přes 200 let. Na každém kroku je cítit lázeňská atmosféra, zasazená do nejčistší přírody, kterou si zde mohli vychutnávat například Franz Kafka, J. W. Goethe nebo Václav Havel. Toto malebné městečko si své lázeňství střeží jako ten nejcennější drahokam, a proto se nikdy nestalo rušným zábavním wellness centrem. I to byl jeden z důvodů, proč se Františkovy Lázně staly součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Františkovy Lázně nabízejí nepřeberné množství pobytů, ze kterých si vybere opravdu každý. Na vybrané pobyty ve Františkových Lázních nyní navíc můžete využít lázeňský voucher v hodnotě 4 000 korun, a to až do 17. června 2023. V rámci tohoto pobytového balíčku „Lázně s příspěvkem“ se můžete těšit na týden lázeňské relaxace s procedurami na míru vašim potřebám a očekáváním. Samozřejmostí je neomezený vstup do zmíněného parku Akvaforum, polopenze a all inclusive nápoje zdarma.