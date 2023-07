I méně známá místa Provence ukrývají turistické poklady

Tato vesnice se nachází 9 kilometrů severovýchodně od města Arles, 20 kilometrů na jih od od Avignonu a 82 kilometrů od Marseille. Leží v údolí Vallée des Baux na úpatí Alpilles, což je pohoří obtékané od východu k severu řekou Durance a od severu k jihu Rhônou, do které se Durance vlévá pod Avignonem, tedy přímo na vrcholu pomyslného trojúhelníka, jehož přeponou jsou jižní stráně pohoří Alpilles.

Historie Maussane je spojena s Les-Baux-de-Provence , kde díky strategickému umístění hradu na skalní plošině i do skály vtesaného nacházeli obyvatelé Maussane útočiště v dobách válek. Postupně se Maussane osamostatnilo a vzhledem k jej obklopující úrodné půdě a bezproblémovému zavlažování díky četným pramenům začalo být i hospodářsky významné. Hlavní pěstitelskou a zpracovatelskou komoditou se staly olivovníky, jedny z nejstarších pěstovaných stromů na světě.

V současnosti je Maussane a nedaleké Mouries největším producentem olivového oleje ve Francii. Nejžádanější je samozřejmě olivový olej panenský, o kterém s jistotou již i u nás víme, že jde o lisování zastudena, konkrétně za teploty kolem 25°C bez použití chemických rozpouštědel. Těžko lze předpokládat, že by Provensálec holdoval oleji z pokrutin. O tom se lze přesvědčit na zdejších trzích, kde je vždy bohatá nabídka skutečných farmářských, poctivě bio produktů. Ty se konají každý čtvrtek.

K nepřehlédnutí je zdejší fontána Quatre Saisons, což i francouzštiny neznalý odhadne na fontánu Čtyř období, kostel Sainte-Croix pochází z 18. století, starší pak je kaple de Monblan z 15. století. Stále funkční, a to od roku 1620, olivový mlýn Jean-Marie Cornille (obchodní značka Moulin Cornille), stejně tak jako druhý z dochovaných. K vidění jsou dvě staré kamenné prádelny, rovněž ze století páry.

Často se lze dočíst: Maussane-les-Alpilles, rodiště provensálského básníka Fréderica Mistrala…, pravdou je, že mistrál, tedy chladný vítr od moře, zde vane kolem stovky dnů v roce, zatímco Frédéric Mistral se nenarodil zde, ale na druhé straně Alpilles v Maillaine. Na východním okraji obce je umístěn kemp Les Romarins Municipal, krom oliv jsou v okolí vinice a kdo sledoval francouzský kriminální seriál Stíny smrti, pak mohl do Maussane virtuálně zavítat v epizodě Vražda v Les Alpilles. Pokud najdete ze zdi vykukující kohoutek s nápisem eau potable, pak se jedná o vodu pitnou a zdarma.

Pozůstatky součásti gigantického mlýna se nacházejí 8 kilometrů západně od Maussane v polovině cesty do Arles, silnička jimi přímo prochází. Na jižním zakončení padala voda strmě dolů a poháněla lopatky řady neuvěřitelných šestnácti mlýnů.

Tři kilometry od poslední zastávky je to do obce, jež je jen o něco větší než Maussane, co se literatury týče, tak v ní ovšem najdeme zásadní stopy. Právě v místním zámečku Château de Montauban svůj literární talent realizoval spisovatel Alphonse Daudet, rodák z Nîmes (1840-1897. Pobýval zde u příbuzných své manželky, spřízněné s rodinou Ambroy, která své sídlo měla v zámku. Právě zde je tudíž umístěno spisovatelovo muzeum, ale i provensálský betlém a další expozice přibližující místní tradice. Zámek otevírá brány návštěvníkům jen v letní sezoně.