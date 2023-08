FOTO: Jihofrancouzská Nice je perlou Azurového pobřeží

Pokud chcete skloubit koupání u moře s procházkami v malebných francouzských uličkách, je Nice to pravé místo. Anglická promenáda, výhled na azurové moře nebo spletité uličky Starého Města patří mezi několik hlavních atrakcí, které by návštěvník neměl minout. Pokud se však nechcete vázat jen na jedno město, výhodou Nice je příjemný dojezdový čas vlakem do filmového města Cannes nebo do formulového Monaka.