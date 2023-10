Letiště, která vycházejí vstříc zamilovaným

Nejnovějším areálem, kde je možné doprovodit své blízké skoro až k letadlu, je Mezinárodní letiště Filadelfie ve státě Pensylvánie. Nefunguje to ale tak, že by byl kterýkoli příchozí vpuštěn do přísně střežených prostor pro cestující jen tak. Doprovod musí mít PHL Wingmate Guest Pass, který držitele, jenž sám necestuje, opravňuje ke vstupu do areálu.