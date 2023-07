Královna hor se pyšní nejstarší evropskou zubačkou

Vlak se líně sune po úbočí hory a sem tam sebou cukne. Podle toho jde poznat, jak se ozubená kola naspodu soupravy zasekávají do dráhy a pomalu posouvají vagony směrem na vrchol. Není to žádná divoká jízda, ale o tu jde ve švýcarských horách málokdy; prim tu hrají pomalé panoramatické rychlíky a výhledy na okolní krajinu. Na Rigi tomu není jinak.

Zatímco otrlí chodci vyrážejí do 1798 metrů pěšky, lenoši si hoví ve vlaku a kochají se ubíhající krajinou. Tedy za předpokladu, že není víkend, kdy vagony praskají ve švech. Rigi se totiž nachází v příjemné vzdálenosti od Lucernu, a tak je častým a dobře dostupným výletním cílem tamních obyvatel.

Chuťové pohárky lze ukojit třeba při návštěvě místní výrobny sýra, která se nachází zhruba 20 minut chůze od vrcholu. Červnové rozkvetlé louky, klikatící se prašná cesta a v dáli výhled na jedno z jezer jsou kýč, který se nikdy neomrzí. Obzvlášť, když se lze v tomhle prostředí zakousnout do skvělých švýcarských sýrů domácí výroby.

Stylovější zážitek zase návštěvníci prožijí v restauraci Regina Montium ve směru k Vitznau. Podnik se pyšní jednou michelinskou hvězdou, ale také zelenou. Ta je udělována za udržitelnost. Restaurace totiž veškeré suroviny odebírá výhradně z hory Rigi nebo jejího bezprostředního okolí. Dál ani ťuk. Je to lokální a maso či zelenina tak nemusejí putovat přes polovinu planety, v tomto případě ani jedné země, aby se dostaly na talíř. To je samozřejmě trend také u řady jiných restaurací nejen ve Švýcarsku.

Po tak vyčerpávajících zážitcích jako je jízda vlakem nebo oběd v michelinské restauraci jistě kdekoho přemůže únava. V takovém případě je nasnadě vydat se do místních minerálních lázní Rigi Kaltbad. Ty jsou součástí hotelu, ale vstup do wellness zóny je umožněn i lidem zvenčí.

K místním minerálním pramenům se pořádaly pouti už před 600 lety, lidé se však koupali ve studené vodě. Takovou oběť už dnes hosté podstupovat nemusejí, voda má příjemných 35 stupňů, a pro koho by to stále bylo málo, ten se může zahřát v sauně.

Po vykoupání stačí naskočit zpět na zubačku a dojet do Vitznau, odkud míří lodě až do Lucernu. Ve Švýcarsku zkrátka dopravní infrastruktura funguje jako hodinky a dostat se lze i do těch nejzapadlejších koutů země.