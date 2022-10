Pět nejkrásnějších švýcarských vesniček

Idylická vesnička Guarda, v níž žije více krav než lidí, se nachází na východě země v kantonu Graubünden v oblasti Engadin. Rozprostírá se na slunné terase ve výšce 1652 metrů nad mořem, vysoko nad řekou Inn. Pohodlně se do ní dostanete typicky červeným vlakem Rhétské dráhy. Fyzicky zdatní jedinci se z nástupiště mohou vydat na výšlap se vskutku mohutným stoupáním, všichni ostatní přesednou do čekajícího autobusu, který je během několika málo minut vyveze přímo do vesnice.