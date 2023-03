Kaunertal: méně flámů a více lyžování i zábavy

Je to dané dostatečným počtem sjezdovek i kapacitou lanovek, ale také tím, že skiareál leží trochu stranou. Jde o nejzápadnější z tyrolských ledovců. Navíc je to sem z Feichtenu, tedy z nejbližšího ubytování, kolem 25 kilometrů, většinou panenskou přírodou.

Za vjezd do závěrečné fáze údolí zaplatíte mýtné (kolem 7 eur). Pokud si tu ovšem koupíte skipas, neplatíte nic. To samé platí, když si ho pořídíte hodně dopředu a online. Tak můžete ušetřit až 30 procent ceny. Mýtné brány fungují od 7:00 do 17:00 hodin.