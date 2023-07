Hrůzostrašné pražské čtvrti: Jak vznikly Hrdlořezy, Ďáblice či Hostivař

„Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni,“ říkávalo se za první republiky. Obě čtvrti tehdy patřily k těm chudším s největší kriminalitou. To už dnes samozřejmě neplatí. Žižkov dostal své jméno podle husitského hejtmana a vojevůdce Jana Žižky, který na zdejším vrchu Vítkově porazil křižáky a dnes tam má svou majestátní sochu.

Název Libeň je podle historiků odvozen od jména Luben, tedy Milovaný. Na místním zámku pobývala i císařovna Marie Terezie. Obě čtvrti se utěšeně rozvíjejí a nabízejí mnoho turistických zajímavostí. Ale připouštím, že Hrdlořezy, Ďáblice, Hostivař nebo Kobylisy zrovna důvěru nebudí, byť tu už nehrozí nic, co napovídají jejich názvy.

Kapr si navíc přišel na značný majetek okrádáním svých obětí. V Hrdlořezech ho zavraždil Adam Zapský ze Zap, milenec jeho mladé manželky, kterou si Kapr vzal proti její vůli. Vražd se ve zdejších hvozdech odehrálo víc, desítky let tu řádili lapkové a násilníci. Dnes je to poklidná čtvrť.

Zajet do Hostivaře, to si člověk rozmyslí… Hostivařská kronikářka Pavlína Nejedlíková se usměje a vysvětlí: „Vaření hostů se u nás rozhodně nikdo obávat nemusí, ale s vařením název možná souviset mohl. Své pojmenování získala Hostivař podle jakéhosi Gostiwara či Hostivara, který sídlil na ostrožně nad potokem Botič, spravoval osadu a pro hosty, což tehdy bylo staročeské označení cizinců, vařil.

Podle jiného výkladu je varoval a chránil před nástrahami, které na ně číhaly v okolních hlubokých lesích a na kupecké stezce z Ungeltu neboli Týnského dvora u Staroměstského náměstí do Kutné Hory.

Hostivař je krásné místo plné historie. Památková zóna Stará Hostivař zahrnuje historické statky a mlýny i další zajímavé stavby. Unikátní jsou fresky v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, jehož vznik je datován v rozmezí od 11. do 13. století. Fresky byly odkryty v letech 2008 až 2009 a jedná se o vzácně kompletní a vysoce hodnotný nález z druhé poloviny 13. století.

Původně se kdysi samostatná obec jmenovala Dawlice, pravděpodobně po prvním slovanském usedlíkovi Dawelovi. To, že se jedná o velmi prastarou obec, dokazují archeologické nálezy. Své jméno si udržela až do třicetileté války. Kým a proč bylo změněno na Ďáblice, se neví. První zmínka o Dawlicích se objevila v listinách řádu křižovníků s červenou hvězdou z let 1233 a 1235, v nichž se jednalo o koupi několika vsí.