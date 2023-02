Dubaj může obkroužit 90kilometrová krytá cyklostezka s džunglí

Projekt nazvaný The Loop (Smyčka) by byl podle developera URB celosvětově nejchytřejší infrastrukturou pro cyklistiku, chůzi či běh. „Projekt si klade za cíl udělat z Dubaje nejlépe propojené město na světě, co se týče přesunů na kole či pěšmo,“ uvedl šéf společnosti Baharaš Bagherian pro CNN.

Masivní konstrukce by obklopila Dubaj kolem dokola a městu poskytla zelený koridor, kterým by se mohli obyvatelé či turisté přesouvat napříč čtvrtěmi. „V Evropě většina lidí do práce chodí pěšky nebo jezdí na kole. Naším cílem je, aby 80 procent obyvatel Dubaje používalo kolo na denní bázi,“ přiblížil Bagherian plány.

Zatím jen na papíře

Dubaj je aktuálně propojená hlavně hustou sítí několikaproudových silnic a linkami metra, město však není příliš vhodné na přesuny pěšky, alespoň ne v rámci širšího centra. „Celý svět se pohybuje směrem k zelenější ekonomice. A nejsilnější ekonomiky budou ty, které budou schopny se co nejdřív posunout k udržitelnosti s projekty, jako je tento,“ míní Bagherian.

Foto: Profimedia.cz Koridor má podpořit obyvatele v tom, aby namísto aut využívali kolo nebo chodili pěšky.

Foto: Profimedia.cz Uvnitř by byla řada rostlin a odpočinkových zón.

Ten se společností URB plánuje realizovat i další „zelený“ projekt, který by se týkal zemědělství a ekoturistiky. Takzvaný Agri Hub by sloužil jako místo pro ekologičtější farmaření, nabídl by však také prostory pro edukaci a podobně.

Oba projekty jsou aktuálně ve fázi výzkumu a vývoje. Pokud bude The Loop schválen, má pokrýt čtvrti Downtown Dubai, Meydan, Expo City nebo Academic City.