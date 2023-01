Dubaj je nejoblíbenější destinací na světě

Novinkou v turistické nabídce Dubaje je v prosinci otevřený zážitkový park AYA, v němž hrají prim digitální a interaktivní prvky. Jde o vizuální expozici, která v některých svých částech připomene vesmír s miliony hvězd nebo mimozemské zahrady jako ze sci-fi. Sami tvůrci o parku, jenž je složen z dvanácti zón, říkají, že je portálem do prastaré budoucnosti, která se zrodila mnoho světelných let daleko.

Druhou příčku má v žebříčku indonéský ostrov Bali, který dlouhodobě platí za destinaci nejen malebnou, ale v mnoha ohledech i spirituální. Řada turistů sem jezdí na jógové pobyty nebo za koupáním v posvátných pramenech. Mezi Australany, kteří to sem mají, co by kamenem dohodil, pak ostrov proslul jako ideální destinace na surfování.