Dříve to bylo peklo na zemi. Dnes zůstala v exotickém ráji po temné minulosti jediná stopa

Vězení obklopuje kolem dokola několik vrstev plotu s ostnatým a žiletkovým drátem. K nebi zlověstně ční strážní věže jako tiší svědci utrpení, které se tu ne tak úplně dávno odehrálo. A už první exponáty dávají na vědomí, že tahle návštěva nebude něčím, co si bude chtít dopřát každý, kdo na největší vietnamský ostrov vyrazí.

„Phuquockou věznici, které se přezdívá kokosová, postavili francouzští kolonialisté na přelomu 40. a 50. let a původně sloužila pro zadržení politických disidentů během války o Indočínu,“ vysvětluje náš průvodce Duc.

Hlavní využití našlo zařízení o něco málo později během vietnamské války, kdy tu síly Jižního Vietnamu podporované Američany věznily a mučily příslušníky Vietkongu či severovietnamské armády. Ty muzeum vzhledem k dnešnímu komunistickému zřízení země samozřejmě vykresluje jako mučedníky, kteří museli snášet tvrdý americký útlak. Je však třeba myslet na to, že se na svých nepřátelích dopouštěli naprosto stejných zvěrstev.

Že šlo jen o špičku ledovce místních mučicích technik, ukazují další exponáty. Zavírání do železného kontejneru, který se přes den rozpálil, lámání kostí či kloubů palicemi, sekání zubů obřími hřeby, smažení ve velkém kotli nebo napouštění úst mýdlovou vodou zní na první dobrou jako praktiky vystřižené z temného středověku, přitom se tu odehrávaly ještě před nějakými padesáti lety.

„Je to hrozné, návštěva námi docela otřásla,“ svěřila se Češka Ilona, která na vietnamský ostrov vyrazila přímým letem s cestovní kanceláří Fischer. „Vězni tu zažívali nelidské podmínky, připomíná to hodně nacistické koncentrační tábory.“

Muzeum vězeňské historie je od druhé poloviny 90. let národním památníkem a institucí, na kterou je Vietnam z edukačního hlediska velmi pyšný. Je však nutno odlišit, co jsou fakta a co už propaganda – informace o tom, že někteří vězni se ranám od dozorců vyhýbali pomocí kung-fu, je poněkud úsměvná.