Kde se lidé modlí k zubu. Kdyby byl zničen, padne celá kultura

Vchodem vstupujeme na hlavní nádvoří chrámu, které obklopuje několikapatrovou svatyni, v níž se Buddhův zub ukrývá. K relikvii se lidé chodí modlit o jedno podlaží výš - posedávají na zemi nebo přicházejí pokládat obětiny k oltáři. Turisté se mezi věřícími trochu neobratně proplétají, až celý výjev působí poněkud nepatřičně. Asi jako by zvědavci s fotoaparáty vtrhli doprostřed křesťanské mše v kostele a obdivovali by architekturu a výzdobu. Raději se proto postavím bokem, abych místní atmosféru svou přítomností nenarušoval.

„Legenda praví, že když Buddha zemřel, jeho tělo bylo zpopelněno na hranici ze santálového dřeva. Z plamenů byly ovšem zachráněny čtyři zuby, tři si našly cestu do jiného světa, jeden špičák byl uchován pro ten náš. Z Indie byl později propašován právě na Srí Lanku,“ vypráví Ravi s tím, že relikvie ovšem v průběhu divokých dějin putovala zpět do Indie a pak zase na Srí Lanku.

„Návštěvu Chrámu Buddhova zubu by neměl vynechat nikdo, koho lákají posvátná místa a rád obdivuje náboženské stavby. A těch je na Srí Lance nepočítaně; některé jsou i na seznamu UNESCO. Češi mají navíc letos tu výhodu, že se do Kolomba dostanou pohodlně přímým letem z Prahy,“ uvedla tisková mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková a dodala, že jde aktuálně o nejlevnější exotickou destinaci, a to i z hlediska cen nejrůznějších komodit jako jsou jídlo, suvenýry či doprava.

Samozřejmě by bylo přehnané očekávat stejný komfort a modernitu, jde hlavně o výhledy. Z Kandy se totiž jezdí směrem na jih do oblasti čajových plantáží. A to je prvotřídní podívaná. Kopcovitá krajina plná údolí a striktně upravených čajových keříků je možná tím nejhezčím, co Srí Lanka nabízí. A pro Evropana zvyklého na sušší vzduch a čtvero ročních období je cesta do městečka Nuwara Eliya, jemuž se přezdívá malá Anglie, i vysvobozením kvůli přijatelnějším teplotám.