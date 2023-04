Do Českého Švýcarska se lidé vracejí

Stovky lidí přicházely každý den také do Divoké soutěsky, kam je komplikovanější přístup jen od Mezné nebo od obce Růžová. Pramice v soutěsce nezastavují na druhém konci, nově se jezdí okružní plavba tam a zpět. „Sezonu určitě ovlivní to, že soutěska funguje jednosměrně, že se z horního přístaviště nedá do soutěsky dostat a Edmundova soutěska je mimo provoz úplně,“ řekl Právu Michal Fieger, který jako převozník vozí turisty již šestým rokem.