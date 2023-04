Do Nelahozevsi nejen za Dvořákem. Za návštěvu stojí i nádherný renesanční zámek

Na první pohled nás zaujme severní stěna reprezentačního křídla zámku, kde vidíme dochovaná sgrafita znázorňující scény ze Starého zákona a také výjevy z antické mytologie. Opravdu znamenitá podívaná. Ve skále je též zasazen pomník obětem obou světových válek z řad nelahozeveských občanů. Do zámku nás poté nasměruje kamenný most, jenž vede přes příkop. Před vstupem na nás čeká také ještě jeden fotorám. Z mostu dále vedou schody k prozkoumání anglického parku, kde můžeme posedět na lavičkách.

Zámek byl postaven v průběhu šedesáti let (1553–1614) a v roce 1623 se stal majetkem rodu Lobkowiczů. Tehdy jej od vnučky původního vlastníka Floriána Griesbecka z Griesbachu koupila Polyxena Lobkowicz (1566–1642). Po Floriánově smrti přešlo vlastnictví zámku na jeho syna Blažeje. V roce 1623 se totiž rodina dostala do finančních potížích. Právě kvůli nim byli nuceni panství prodat. Griesbeck byl mimo jiné osobním tajemníkem a rádcem císaře Ferdinanda I.

Během třicetileté války byl zámek několikrát vypleněn. Poté syn Polyxeny Václav Eusebius, druhý kníže Lobkowicz, provedl rozsáhlé rekonstrukce a začal zámek používat pro správu rozlehlého panství. Ačkoliv je nelahozeveský zámek krásnou šlechtickou stavbou, jako hlavní rodinné sídlo však majitelům nesloužil. Tím byl Lobkowiczký palác ve Vídni a zámek v Roudnici nad Labem. Ve vlastnictví Lobkowiczů zůstal do druhé světové války a rodině byl v roce 1993 navrácen v rámci restitučního řízení.

V zámku najdeme od roku 2007 stálou expozici s názvem Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů. Inspirována byla životem Ferdinanda Zdeňka čili desátého knížete z Lobkowicz (1858-–1938), jenž nechal zámek počátkem 20. století rekonstruovat. Byl také spolu se svými dvěma sestrami posledním členem rodu, který zámek obýval.

Prohlédnout si můžeme knížecí pracovnu, knihovnu, přijímací či hudební pokoj. Dále lze nahlédnout do ložnice knížete a kněžny, rodinné kaple, jídelny, pokoje se zbraněmi i síně s loveckými trofejemi. Nechybí ani galerie s portréty členů rodiny z 19. století, včetně těch ze současné generace. V dobově zařízených saloncích lze spatřit sbírku uměleckých děl Rubense, Brueghela či Veroneseho. Za pozornost stojí též úchvatný rytířský sál s originální renesanční výzdobou a pískovcovým krbem.

V domě mívali rodiče Anna a František řeznictví a hostinec. Antonín se jim narodil 8. září 1841 jako prvorozený syn. V Nelahozevsi strávil prvních 12 let života a také zde získal své první hudební vzdělání. Poté v roce 1853 odešel do nedalekých Zlonic. Umělce při komponování inspiroval především vesnický život, a to jak venkovské tancovačky, tak třeba i nedaleká železniční trať.