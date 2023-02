Chtěl letět do Sydney v Austrálii, místo toho skončil v Sidney v Montaně

Burnett si svou chybu neuvědomil prakticky do poslední chvíle. Až když z okénka viděl zasněžené hory, došlo mu, že asi nepřistává v prosluněném australském Sydney. „Viděl jsem vrchol hory pokrytý bílým sněhem. V tu chvíli jsem věděl, že je problém,“ cituje server Independent newyorského rezidenta.

Ten přistál ve městě Billings v Montaně, odkud mu navazoval spoj do malého městečka Sidney. To má populaci přes šest tisíc obyvatel, na rozdíl od několikamilionového Sydney v Austrálii. „Mohou za to letištní kódy,“ tvrdí Burnett s tím, že si popletl SYD a SDY. „Někdo s tím musí něco udělat.“