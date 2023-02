Cestující s rakovinou vykázali z letadla. Nezvládla uložit zavazadlo do přihrádky

Cestující Mínakší Senguptová, která s dopravcem cestovala z Dillí, už podala na aerolinky oficiální stížnost. Policii a úřadu pro civilní letectví také sdělila, že kvůli léčbě rakoviny nemá vůbec sílu v rukou, píše server Independent. Na palubě proto požádala personál, zda by jí mohl pomoci se zavazadlem.

„Vevnitř jsem letušce vysvětlila svůj zdravotní stav. Nikdo z posádky ani nezmínil, že by mi pomohl s taškou,“ stěžuje si žena s tím, že jí personál vysloveně odmítl uložit kufr do přihrádky se zdůvodněním, že to není jeho práce. Senguptová uvedla, že na ni byla letuška hrubá a chovala se arogantně. „Personál American Airlines mi řekl, že pokud se cítím tak nepohodlně, mám vystoupit,“ dodala s tím, že byla k opuštění paluby nakonec i donucena.