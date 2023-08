Cestovala se psem, aerolinky jí ho na nejrušnějším letišti světa ztratily

„Velmi mile mi řekli, že jsem nesplnila požadavky a zamítli mi žádost o vstup do Spojených států, takže se musím vrátit do Santo Dominga,“ uvedla žena pro místní televizní kanál Atlanta News First. Doplnila, že byla nucena strávit noc v detenčním centru, což znamenalo, že ji oddělili od její fenky jménem Maia.