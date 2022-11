Benátky v lednu nezačnou vybírat vstupné od turistů. Nestíhají to

Letos radnice oznámila, že vstupné se začne platit 16. ledna 2023. Mluvčí starosty Luigiho Brugnara ale nyní přiznal, že se to nestihne. Město podle něj potřebuje na zavedení nového systému nejméně půl roku.

Každý návštěvník Benátek by se měl předem registrovat a zaplatit poplatek. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta ve výši od 50 do 300 eur (zhruba 1200 až 7300 korun).