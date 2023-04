Tipy, jak si užít práci i odpočinek na zahradě

Co by to bylo ale za zahradu, na které by chyběly stromy a keře. K péči o ně a udržování jejich tvaru nám dobře pomohou nástroje, které jsou opět na teleskopických nástavcích. Nejjednodušší je volit celé sady, v nichž člověk pro jednu násadu nalezne veškeré pomocníky, s nimiž zvládne většinu prací. A pokud máte na zahradě dřeviny, jejichž druh nedokážete určit, možná pro vás bude zajímavým společníkem k odpolední kávě na terase knižní průvodce, s nímž se je rozpoznávat naučíte.