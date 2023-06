Tělocvikářka v důchodu proměnila zarostlou džungli v příjemnou zahrádku za pakatel

Paní Karen Brookeová (67) si před dvěma lety ve městě Goostrey pořídila třípokojový bungalov. Bylo to praktické, neboť jen nedaleko bydlela se svou rodinou její dcera. Za dům, jehož předchozí majitelka zemřela, dala v přepočtu 7,4 milionu korun. Stavení už ale dlouho nikdo neopečovával, a tak potřebovalo renovaci, s čímž paní Karen, čtyřnásobné babičce, ochotně pomohla rodina. Vytrhali podlahy, strhli omítky, obrousili fasádu a vše dali nové. A zatímco její děti pracovaly na domě, jeho majitelka zaměřila svou pozornost na zanedbanou zahradu, která rovněž hlasitě volala po revitalizaci.

Nejprve si pořídila kultivátor a celý pozemek o výměře 324 m2 začala s jeho pomocí přetvářet. V jednom z rohů zahrady postavila skleník, v němž si předpěstovává sazeničky zeleniny, a tu pak pěstuje na záhoncích. Velmi hezkým prvkem zahrady je vodopád, kterým překryla bývalé jezírko, co na zahradě už bylo. Vodní prvek vytvořila z kamenů získaných přes internet zadarmo. Vyskládala z nich útvar do podoby rozpadající se hory a za večerů tak může naslouchat příjemnému bublání vody.

Ostatně, právě výprodeje a internetové stránky s nabídkou materiálů k recyklaci a podobná místa se stala v minulém roce trvalým zdrojem všeho, co pro svou úpravu zahrady potřebovala.

Jemný úsměv na tváři hostů jistě vyloudí cedule s nápisem „Ginový koutek“ na jejím altánu. Jak asi správně tušíte, nejedná se o místo zasvěcené nadpřirozeným bytostem. Je to místo s příjemným posezením, kde po roce náročné práce může konečně v klidu trávit teplé večery a popíjet svůj oblíbený nápoj smíchaný s tonikem.

A kromě úspory spousty peněz jí proměna zahrady prospěla i po zdravotní stránce. Jak se tak pěkně otáčela při práci, shodila přes šest kilo. A tak se nyní rozhodla povzbudit k zahradničení i ostatní. Podle jejího přesvědčení, když si lidé v důchodu vyhrnou rukávy a pustí se do sázení, mají velkou šanci, že zůstanou mobilní do pozdního věku a dost možná také zhubnou.

„Úpravy terénu a renovace zahrady byly fantastické pro hubnutí, protože chodíte s trakaři a převážíte kameny. A i nyní, když je to všechno zasázené, stále vás to udržuje v kondici, protože se ohýbáte a protahujete. Je to fantastické i pro vaše duševní zdraví a pocit štěstí,“ říká paní Karen, která si svou zahradu nemůže vynachválit: „Celý den tu svítí slunce a všude je takový klid. V altánu mám tři židle, které jsem natřela křídovou bílou barvou, a tam sedávám se svým psem. Po večerech pak poslouchám audioknihy s papouškem kakapo a zurčení vody z vodopádu. Opravdu mám pocit, že jsem proměnila džungli v zahradu.“