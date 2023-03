Čerstvá bazalka je v kuchyni k nezaplacení. Víte, jak ji pěstovat?

Ačkoliv může pěstování od semínka znít náročně, žádná věda to není a zvládnou to i začátečníci. Připravte si sadbovače nebo květináč se zeminou určenou pro výsev a množení. Semínka rovnoměrně rozprostřete, jemně prsty přitlačte a přikryjte malým množstvím zeminy, kterou rovněž lehce udusejte. Poté svrchu zavlažte rozprašovačem. Pokud byste použili konev nebo lahev, proud vody by mohl semínka odplavit a například je shluknout na jednom místě. Posléze už zalévejte pouze do podstavné misky.