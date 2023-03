Petržel má v kuchyni mnohé využití. Jak ji pěstovat na zahradě i doma v květináči

Kdy začít s výsevem

Velkou výhodou pěstování petržele je, že po celý rok lze mít stálý přísun čerstvé natě. K tomu je třeba ji vysévat ve dvou fázích, jednou na jaře a podruhé v polovině léta. Ačkoliv se jedná o dvouletou bylinku, nejčastěji se pěstuje jako jednoletá. Ve druhém roce totiž vyžene do květu a i lístků má výrazně méně. Pěstovat ji lze ale samozřejmě jen během teplých měsíců nebo i doma v květináči.

Petržel se dělí na dva kultivary – petržel naťovou a petržel kořenovou. Rané odrůdy petržele kořenové se vysévají na záhony v říjnu až listopadu, pozdní odrůdy co nejdříve z jara, od února do dubna. Petržel naťová v dubnu. Při pěstování v interiéru na ročním období prakticky nezáleží.

Výběr vhodného místa

Stanoviště pro pěstování petržele by mělo být na světlém nebo částečně zastíněném místě. Petržel je třeba pěstovat v dobře propustné půdě bohaté na živiny, kamenité půdy nejsou vhodné. Pokud ji chcete pěstovat i přes zimu, tak na chráněném jižním stanovišti. Před zahájením výsevu na jaře je vhodné si půdu připravit již na podzim – důkladně ji zrýt (zejména pokud chcete vysévat kořenovou petržel) a zapravit do ní hnojivo. To by mělo mít nižší obsah dusíku, nevhodné je hnojení chlévským hnojem.

Výsev semen

Semena se vysévají do připraveného záhonu do hloubky jednoho až dvou centimetrů do řádků zhruba 40 cm od sebe. Poté se semena přikryjí půdou a zavlaží. Až rostlinky vzejdou, je třeba je vyjednotit, tedy vytrhat je tak, aby jednotlivé kořeny měly od sebe dostatek místa, asi 6 až 10 cm. Když jsou rostlinky silnější a mají asi čtyři listy, je třeba meziřadí opatrně prokypřit a vyplít.

Zalévání

Při pěstování petržele je nutné dbát na správnou zálivku. Půda by nikdy neměla vyschnout, rostlinka je ale také náchylná na přemokření. Pokud to se zálivkou přeženete, začnou jí žloutnout listy. To ale může nastat i v případě, když bude přílišné sucho. Ideální je tak zalévat pravidelně, ovšem střídmě. U kořenové petržele je v případě potřeby možné přihnojit hnojivem s nižším obsahem dusíku.

Sklizeň

Naťovou petržel můžete sklízet postupně dle potřeby jako jiné bylinky, například pažitku nebo koriandr. Zpočátku ale neberte více než dvě snítky z každé rostlinky, je třeba vyčkat, až se vytvoří více silných listů. Aby petrželka vyháněla dál nové listy, odstřihávají se stonky vybíhající do květu.

Kořenová petržel se pak sklízí na podzim před příchodem mrazů. Kořeny opatrně rýčem nebo motyčkou vyjměte ze záhonu a očistěte od zeminy. Sklizeň můžete spotřebovat hned, případně usušit, zmrazit či uchovat ve sklepě v písku podobně jako mrkev. I u této petržele lze využít její nať, a to buď opět čerstvou, nebo ji lze rovněž usušit.

Jak pěstovat petržel v květináči