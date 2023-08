Nejsou oškliví, ale krásní, říká modelka Anna Marie Janošíková, chovatelka sphynxů

O víkendu se spolu s maminkou svého partnera zúčastnila mezinárodní výstavy koček v Ostravě, kam se přijela pochlubit se svým nejnovějším odchovem, desetiměsíční kočkou Edwinou. Ta se narodila loni na podzim v její chovatelské stanici, a to páru ověnčenému šampiónskými tituly - matka pochází z Ruska, tatínek z Ukrajiny. Podle Anny Marie Janošíkové jde o zdravou a dobře prověřenou linii, protože právě v Rusku byl tento druh koček vyšlechtěn. Jde přitom o jedno z nejnovějších kočičích plemen, na mezinárodní úrovni bylo uznáno teprve v roce 1998.

„S chovem sphynxů jsme začínali před pěti lety. To jsme ale ještě nevěděli, jak na to, a pořídili jsme si pár, který nebyl ideální. Ta cesta byla trnitá, teprve časem jsme přišli na to, že se při koupi kočky tohoto plemena nevyplatí šetřit,“ řekla Anna Marie s tím, že řada českých chovatelů se učí tyto kočky množit, bohužel i s různými neduhy a dědičnými nemocemi. Chovný pár ze skutečně zdravé linie si i proto Anna Marie pořídila až na druhý pokus. „Najednou jsem zjistila, že ty kočky jsou z úplně jiné dimenze. Stačí se podívat na jejich krásné velké oči,“ řekla.

Že se mnoha lidem sphynxové nelíbí, protože mají hladkou kůži? „Moje první reakce byla stejná. Taky jsem si myslela, že je to ošklivá kočka. Jenže když si ji poprvé vezmete do náruče, zamilujete se do ní a od toho, že nemá srst, se oprostíte. Když se řekne kočka, tak pro mne je to sphynx, přijde mi to úplně normální,“ řekla Janošíková.

Sphynxové jsou na chov na rozdíl od jiných koček poměrně nároční. Jsou doslova závislí na přítomnosti jiných lidí nebo koček, takže by se neměli chovat o samotě. „Jsou to opravdoví závisláci. S nadsázkou se říká, že sphynx je něco mezi kočkou, opičkou, psem a dítětem,“ usmívá se Anna Marie.

Matka jejího přítele Eva Smetanová, která ji v chovu pod hlavičkou chovné stanice Saint Marteen pomáhá, dodává, že sphynxové jsou také velmi nároční na kvalitní stravu. I proto jde o jedno z nejdražších plemen, cena kotěte ze zdravé linie se pohybuje kolem 30 tisíc korun. Provozování chovné stanice ale rozhodně není žádný zlatý důl, jak si někteří lidé možná myslí.

Konzervy z marketů nebrat!

„Rozhodně ji nemůže krmit kočičími konzervami ze supermarketů. Těch se ani netkne. Základ je kvalitní maso. Náročné jsou nejen na stravu, ale i na péči, takže když těch koček máte doma více, je to opravdu finančně náročné. To, co dostanete za prodaná koťata, stejně nacpete do koček a ještě připlatíte. Takže raději ty náklady nepočítáme, abychom s tím zase rychle neskončili,“ dodala Smetanová.

