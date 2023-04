Kanaďanka proměnila část svého domu i terasy v jedno velké kočičí hřiště

Žena začala v interiéru, když si všimla, jak se Jake v domě během chladnějších měsíců nudí. „Vnitřní prostory byly poměrně drahé, protože většina nábytku pochází z USA a ze zámoří. Bylo několik věcí, které se jim (kočkám) tolik nelíbily, tak je prodávám a hledám něco, co by se jim líbilo víc. Každých pár měsíců pro ně přidávám něco nového, takže za posledních pár let začaly být naše kočičí prostory opravdu něčím výjimečné. To, co začalo v našem obývacím pokoji, se nyní rozšířilo o patro výše do jejich vlastní ložnice plné věcí,“ popisuje v rozhovoru pro agenturu SWNS žena, jež pracuje ve firmě, která se zabývá legální produkcí konopí.