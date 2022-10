Jakou péči potřebuje zahrada na konci sezony

Začít můžete úklidem spadaného listí. Zvláště pokud leží na trávníku. Mohla by se totiž pod ním vytvořit plíseň. Pokud volíte tradiční nářadí, tedy hrábě, dejte přednost speciálním, vějířovým. Ty jsou určeny právě pro trávník a práce s nimi bude snazší. Ještě méně se pak nadřete, když použijete fukar či vysavač.

Na malé zahrádce si vystačíte s vějířovými hráběmi, které mají ostré drátěné nebo pevné vějířovité prsty. To proto, aby se mohly snadno zaříznout do půdy (podobně jako nože vertikutátoru). Nakonec dopřejte trávníku dávku podzimního hnojiva se zvýšeným obsahem draslíku, aby měl přes zimu dostatek živin.

Záhonky zbavte plevele, usnadní vám to práci na jaře. Když si totiž dáte práci s jeho odstraněním už teď, nestihne vysemenit.

Před zimou by také půda měla být kyprá. Zkypřováním slehlé či zhutnělé půdy se zlepšuje jak její provzdušnění, tak odvodnění. Když už budete záhonky rýt, rovnou do půdy zapravte i hnojivo. Týká se to především záhonů, kde na jaře plánujete vysázet rostliny tzv. první tratě, tedy ty nejnáročnější plodiny, jako je např. plodová zelenina, brambory nebo některé košťáloviny.