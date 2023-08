Plamenky ohromí svými květy a božskou vůní

Plamenky nemají co do činění s plaménky (Clematis), což jsou rostliny neméně půvabné, leč pnoucí. Komu se tahle jména pletou, nechť jim po zahradnicku říká floxy. Nebo ještě přesněji flox zahradní či záhonový. Oni totiž i skalničkáři mají své floxy, rozkošné přízemní trpaslíčky, kteří by museli povyrůst o 60 až 120 cm, aby dosáhli výšky rozmanitých kultivarů plamenky latnaté.