Chystáte svatbu na zahradě? Výzdobu možná zvládnete i svépomocí

„Při plánování zahradní svatby by mělo být prvním krokem právě prostudování zahrady – jak je veliká, co se v ní nachází, jaké stromy a rostliny, či nějaký zajímavý prvek, který by šlo využít jako dekoraci, i jestli bude v zahradě možné vytvořit nějaké přístřešky,“ doporučuje interiérová designérka Kamila Jarkovská s tím, že zahradu je určitě vhodné rozčlenit na různé zóny: obřad, stolování, bar, taneční parket, odpočinek, hrací koutek pro děti, ale i pro dospělé.