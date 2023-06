Na svatbu bez faux pas: Návod pro svatebčany

To, co stojí na pozvánce, by pro hosty mělo být svaté. To platí obecně pro všechny společenské události, u svateb dvojnásob. Dodržením pravidel a požadavků vyjadřujete úctu k hostiteli, a na to je u svateb třeba myslet o to víc. Pokud si tedy budoucí novomanželé přejí, aby se svatebčané oblékli do určitých barev nebo stylu, tak jim to splňte. Připravují tento významný den řadu měsíců a toto je to nejmenší, co pro ně můžete udělat.