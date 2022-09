U pražské Stromovky otevřeli první českou tramvajovou zastávku z 3D tiskárny

Firma So Conrete, která zastávku vytvořila, ji vytiskla ve své továrně, díly pak převezla na místo a tam smontovala.

„Topologická optimalizace zaručuje to, že objem a tvar obsahuje jen to nejnutnější. Představme si 3D tiskárnu, na rozdíl od ní ale náš robot pracuje v šesti osách, proto si můžeme dovolit složitější tvary,“ uvedl jednatel zhotovitelské firmy Federico Diaz.

Podle něj je materiál v podstatě bezúdržbový a v pevnosti na úrovni litiny. „Životnost materiálu je extrémní, používá se například na vodní přehrady. Je to 100 a více let. Jedná se o běžné komponenty cementu – písek, kamenivo, silika,“ upřesnil.

„Technologie UHPC (ultra high performance concrete - pozn. red.) jde ve stavitelství dopředu. Rád používám přirovnání s přírodou – skála zvětrává a kolikrát se stane, že zůstane pouze oblouk, který tvoří siločáry, které byly nejvíce zatížené. To samé vytváří tato nová technologie, která je ohleduplná k přírodě a je ekologická. My tuto metodu používáme třeba na stavbu Štvanické lávky, rekonstrukci Barrandovského mostu. Snažíme se to různě zkoušet na území Prahy,“ řekl novinkám Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.