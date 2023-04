Z čeho je tento nenápadný minidomek postavený? Jeho materiál připomínající mozaiku vás překvapí

Poslední dva měsíce žil Indonésan Gary Bencheghib v minidomku, který byl postaven z materiálu, jehož použití by se mělo na Bali a v okolí rozšiřovat. Jeho povrch na první pohled připomíná teraco či umělý kámen. Ve skutečnosti je to ale směs vytvořená recyklací plastového odpadu. Znečištění plasty je totiž v Indonésii velkým problémem. Jejich sběr a zpracování by tak mohly tamní přírodě významně ulevit.

Z recyklovaných plastů vyrábějí v Indonésii malé domy nebo nábytekVideo: Reuters