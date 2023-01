Děsivé podchody v Praze prošly razantní proměnou. Je v nich sportoviště i hřiště

„Dlouhodobě jsme řešili, jak místo zpřístupnit. Tak jsme udělali soutěž o návrh s tím, že jsme se ptali, co by tady mohlo vzniknout,“ vysvětlila první kroky k přeměně prostoru místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková z uskupení Praha sobě.

„My jsme začali přemýšlet nad tím, abychom co nejméně zasáhli do prostoru, který tady je, a došli jsme k tomu, že bychom zkusili udělat venkovní sportoviště. Jelikož jsme z komunit bikové, bruslařské a skejtové, tak jsme vlastně došli k ideji udělat to, co tady dnes je,“ popsali svůj prvotní nápad autoři konceptu Richard Preisler a Martin Kontra.