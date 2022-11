Vana je výsostným územím relaxace. Jak vybrat správně?

Rekonstrukce koupelny je podle statistik ta nejméně častá ze všech bytových úprav. Pokud si tedy vanu jednou špatně zvolíte, s vysokou pravděpodobností zůstanete v nevyhovujícím řešení další desítky let. Na jaká kritéria se tedy zaměřit, abychom byli s vanou spokojeni co nejdéle?

Když jsou ale podmínky stísněné, je vhodné uvažovat pouze o sprchování. To je skvělé na rychlou očistu. Ovšem relaxace se svíčkami a otevřenou knížkou se ve sprchovém koutě realizuje těžko. Variantou pak může být koupání se sprchováním v jednom.

Při všech těchto úvahách nezapomeňte na to, že před vanou musí zůstat v koupelně dostatek místa pro pohyb. Uvádí se, že by měl mít tvar obdélníku o hranách nejméně 850 × 750 mm. A zůstat by mělo také dostatečné místo pro umyvadlo, koupelnový nábytek a jiné doplňky.